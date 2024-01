É impossível pensar em Carrie Fisher e não associar imediatamente à princesa Leia, mas sabe-se agora que a história poderia ter sido bem diferente.

Jodie Foster esteve no 'The Tonight Show' à conversa com Jimmy Fallon e revelou que, na década de 1970, lhe foi oferecido o papel da mítica princesa de 'Star Wars'.

No entanto, a atriz encontrava-se a gravar outro filme, pelo que recusou o trabalho.

"Estava a fazer um filme para a Disney e não queria deixá-lo, porque já tinha contrato assinado. Mas eles fizeram um bom trabalho", começou por dizer.

"Não sei como teria sido [como princesa Leia]. Talvez tivesse usado outro penteado. Um ananás, quem sabe!", acrescentou, em tom divertido, referindo-se ao icónico penteado de Leia.

Carrie Fisher como princesa Leia© Getty Images

Leia Também: Jodie Foster mostra o seu apoio à mulher em evento (e dá autógrafos)