Jodie Foster mostrou o seu apoio à mulher, Alexandra Hedison, na passada quinta-feira. A atriz, de 61 anos, marcou presença na antestreia mundial da curta-metragem da companheira, 'ALOK', no Sundance Film Festival.

Para a ocasião, Jodie Foster optou por um casaco e calças prestas com uma camisa branca às riscas prestas. Por sua vez, Alexandra Hedison optou por um conjunto de calças e casado azul escuro, de veludo, com uma blusa de manga comprida creme.

No local do evento, no Prospector Square Theatre, em Utah, estavam algumas pessoas que tentaram interagir com Jodie Foster e a atriz acabou por dar alguns autógrafos. Veja as imagens da galeria.