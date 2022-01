Depois de um 2021 marcado pela partida de Maria João Abreu, João Soares encontrou na família o seu refúgio e é na companhia dos mais próximos que tem enfrentado a ausência da mulher.

Os netos Matias e Noah, filhos de Ricardo Raposo, têm sido os responsáveis por muitos dos seus sorrisos e momentos felizes, como o músico voltou a realçar nas redes sociais.

Esta quinta-feira, partilhou aquela que é "uma das suas fotos preferidas de 2021": um registo em que aparece na companhia dos meninos, no carro, enquanto estes dormem.

"Foi tirada em Novembro. Não tem muita definição, porque luz era pouca. Tínhamos saído de um jantar de família, em casa do tio, e eles tinham brincado imenso, estavam cansados, e acabaram por adormecer no sofá. Quando foi para sair, agarrámos neles ao colo, e viemos para o carro. O Noah entrou dum lado e deitou-se no banco… e o Matias do outro, e deitou-se por cima do irmão. Sempre a dormir. E assim ficaram até chegar a casa. Manos. Cúmplices, até no sono. E eu aproveitei para me aconchegar neles", escreveu na legenda.

