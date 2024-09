João Reis mostrou o seu lado de pai orgulhoso com uma rara partilha que fez esta sexta-feira, dia 20 de setembro, data de aniversário de um dos filhos. Falamos de Francisco, fruto da anterior relação com Joana Seixas, que completou 23 voltas ao sol.

Na legenda de uma imagem na qual se vê Francisco na praia, o ator escreveu: "Francisco, no teu voo para o futuro, que tragas sonho e determinação e que continues a levantar com alegria os teus pés do chão. Parabéns filho, pelos teus 23!".

Não ficando indiferente, Catarina Furtado, ex-mulher de João Reis, deixou o seguinte comentário: "Parabéns nosso Kiko! Beijo enorme da tua sempre boadrasta".

Para além de Francisco, João Reis é ainda pai de Maria, de 27 anos, que nasceu da antiga relação com Patrícia Cifuentes.

Do casamento com Catarina Furtado, cujo fim foi confirmado em julho do ano passado, nasceram Beatriz, de 17 anos, e João Maria, de 16.