João Paulo Sousa surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia do filho, Leonardo, que aparece com muito estilo.

A partilha rapidamente recebeu reações na caixa de comentários, com vários fãs, colegas e amigos a ficarem admirados com o crescimento do menino.

"Já deste tamanho?", comentou a apresentadora Ana Marques. "Já está com 15 anos?", comentou um seguidor. "Está tão grande, já", pode ainda ler-se entre as reações.

De recordar que o pequeno Leonardo nasceu em fevereiro e é fruto do casamento do apresentador da SIC com Adriana Gomes.

