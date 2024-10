João Patrício não ficou indiferente à imitação de Herman José do seu programa da TVI, 'A Sentença'.

Ao destacar na sua página de Instagram imagens de Herman José a imitá-lo, João Patrício reagiu: "Em menino, sentado no sofá, vidrado no ecrã, a rir à gargalhada com o Herman. Se me dissessem que um dia no futuro ele faria o meu 'boneco', não acreditava. Que honra tão, mas tão grande".

Veja na publicação abaixo:

Leia Também: "Georgina portuguesa" foi ao 'Dois às 10' (e até fez tortilha de batata)