O programa 'Dois às 10', da TVI, recebeu esta quinta-feira, 17 de outubro, Íris Soares, a alegada sósia portuguesa de Georgina Rodríguez que está a agitar as redes sociais.

Para contextualizar, tudo começou quando a influencer de Ponte de Lima recebeu algumas mensagens que diziam que ela se assemelhava à namorada de Cristiano Ronaldo.

Mais tarde, Íris Soares, de 31 anos, publicou um vídeo nas redes sociais, no qual se maquilhava para testar esta teoria.

"Esta é a minha cara acabadinha de lavar. Eu vou tentar maquilhar para ver se fico parecida com ela", disse a influencer no vídeo.

Segundos depois, surge maquilhada e com um vestido de renda. "Pois é, meus queridos. Choquem só com este resultado. Igualzinha à Georgina Rodríguez. Agora só me falta o Cristiano Ronaldo", brincou.

@irissoares777 Vamos ver se sempre sou parecida com a Georgina Rodriguez som original - Iris Soares

A ida ao programa 'Dois às 10'

"Já que não conseguimos trazer a verdadeira Georgina Rodríguez [ao programa], vamos falar com a Georgina portuguesa", começou por apresentar Cláudio Ramos, juntamente com os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins.

É então que entra em estúdio Íris Soares, vestida com um dos outfits de Georgina Rodríguez.

"Comprei isto ontem à noite, à pressa", começou por brincar. "Estou parecida... dentro do possível. Eu peso menos 12 kg que a Georgina. A verdade é essa".

Em conversa com Cláudio Ramos, Íris revelou que "há anos" que lhe dizem que é parecida com a namorada do CR7, mas que nunca tinha achado o mesmo até publicar o vídeo maquilhada.

Além disso, contou ainda que algumas pessoas chegaram mesma a confundi-la com a estrela espanhola em estabelecimentos públicos.

"Confundiram-me uma vez num supermercado", confessou. "Isto é verídico".

Licenciada em fisioterapia, Íris admitiu que, atualmente, está desempregada e que se dedica a fazer vídeos para as redes sociais - o que "tem sido uma loucura total".

Em frente à bancada do estúdio, e enquanto se preparava para cozinhar a tortilha de batata, a "Georgina portuguesa" revelou ainda que foi mãe de Núria aos 20 anos.

"Vamos fazer uma tortilha, minha gente", rematou. "Eu nunca fiz uma, mas pelo vídeo [da Georgina] percebi que é tipo uma omelete com cebola e batata frita", disse suscitando o riso dos apresentadores e do público.

Momentos depois, com tortilha pronta, os comentadores provaram.

"Parece-me muito bem", assinalou Cinha Jardim. "E cheira bem", acrescentou Adriano Silva Martins.

Enquanto servia os comentadores, Íris Soares revelou que tem recebido muitas críticas desde que começou a gravar os vídeos. "Recebo todo o tipo de mensagens. Por exemplo, eu disse que vinha à TVI e só o facto de eu vir com uma borbulha já foi motivo de escândalo".

A tortilha, que levou apenas cinco ingredientes, acabou por ser aprovada por todos. Cinha Jardim referiu apenas: "Para mim, falta um bocadinho de sal".

"Olha, mas isso faz mal ao coração", brincou Cláudio Ramos.

No final da emissão, o apresentador agradeceu a Íris Soares por ter "alinhado na brincadeira" e marcado presença no programa. "Quando nós brincamos connosco, o resto do mundo pode fazer o que quiser", rematou.

"Isto para mim é um desafio", acrescentou ainda a sósia portuguesa de Georgina Rodríguez, despedindo-se com "beijinhos para os seus seguidores".

