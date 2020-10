João Mota recorreu à sua página de Instagram para destacar uma data muito especial. O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' celebra 30 anos esta quarta-feira, 28 de outubro.

"Lá se foram os 20... Foi uma década de entrega, de crescimento, de amor, de descoberta, de lágrimas, de acreditar, de desacreditar, de acreditar, de desacreditar e sabe-se lá mais o quê. Houve espaço para tudo, e tudo fez sentido", começou por escrever.

"Há em mim um ser natural, que se sente bem perto do mar e de quem lhe faz bem, há também um sonhador que não desiste quando sonha sozinho, há também em mim um menino que tem medo... Que tem medo de viver uma vida em vão. E esse medo é o motor dos sonhos, e os sonhos eram tudo o que ele tinha. Este último ano e meio foi marcado por desafios fortes que me mudaram para sempre. Para trás fica sempre alguém, fica alguém que fomos, porque é parte de um processo que nunca termina... e Que linda é a vida, se o quadro for sempre pintado com as cores da essência.Quando for grande quero ser... só isso. Para apenas ser, é preciso ser imenso.", refletiu.

Uma publicação que acabou com a dedicatória deste dia especial a Eduardo Mota. "Porque as lições que a vida nos dá não podem ser esquecidas. O mar não é nosso, mas nós somos do mar. E que as borboletas voem com os seus sinais de esperança", rematou.

