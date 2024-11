"Estou aqui sem dormir", confessou Jéssica Vieira quando na manhã desta segunda-feira, 25 de novembro, deu início a uma conversa com os jornalistas a propósito da sua saída da 'Casa dos Segredos'.

A primeira noite no exterior

A concorrente abandonou o jogo na gala do último domingo, saltando da casa mais vigiada do país diretamente para os braços daqueles que mais ama: a mãe e o namorado, Afonso, que encontrou no jogo.

Depois de uma pequena 'disputa' em estúdio, ficou no ar a questão: com quem iria Jéssica passar a sua primeira noite no exterior, o namorado ou a mãe de quem tinha tantas saudades?

"Passei a noite com a minha mãe, com o Afonso e com as minhas amigas. Passámos a noite todos a falar, não dormimos um minuto. Juntei o útil ao agradável, ficámos todos juntos", assegurou.

O futuro da relação

Jéssica vive no Porto e Afonso em Alcochete, o que levanta dúvidas sobre como irá o casal, terminada a experiência no reality show, gerir a relação.

"Vamo-nos dividindo, eu venho cá, ele vai lá. Isto é sobre nós os dois, mas também há a individualidade de cada um. Vamos viver sem pressa", explicou Jéssica, focada agora em "aproveitar esta fase bonita e fazer tudo" para que a relação dure.

"Estou muito apaixonada, o Afonso conseguiu desbloquear o cadeado deste coraçãozinho", referiu ainda, explicando que o namorado tirou o melhor de si sempre que a fazia "rir até doer a barriga".

"Ele fazia-me bem, tirava o melhor de mim ali dentro", acrescentou, sem medo de assumir, contudo, que teve medo de se entregar a este amor.

"Houve muito medo, por isso é que eu no início me afastei. Mas foi o que pensei, vim aqui para recomeçar, para viver", enalteceu.

O medo de Jéssica prendia-se sobretudo com a forma como viveu a sua última relação amorosa. A jovem admitiu que se sentia "dependente" do antigo namorado e que, por isso, se tornou uma pessoa com muitas dúvidas.

"Entro completamente bem resolvida com o fim da relação, não entro bem resolvida comigo, com os meus gatilhos, as minhas perguntas sem resposta. O caminho da outra pessoa já não era o meu, o que havia para resolver era comigo. [...] Nunca falo da outra pessoa porque isso nem é questão. A outra pessoa deu o que tinha para dar, da forma dela, quero muito que a pessoa seja feliz. Era só comigo. Eu é que me perdi de mim, eu é que precisava de respostas, eu é que tinha de me encontrar", referiu, assegurando que dentro do jogo conseguiu ficar "muito bem resolvida", cheia de vontade de aproveitar a vida "sem medos" e convicta de que Afonso foi o seu "prémio".

Sobre as declarações da mãe, que chegou a referir publicamente que não acreditava que a relação com Afonso tivesse futuro fora do programa - uma vez que considerava o namorado da filha pouco maduro -, Jéssica explicou:

"Percebi tudo o que a minha mãe disse, porque ela me conhece melhor do que ninguém e sabe, melhor do que ninguém, a minha história e o medo que existia em mim. A minha mãe é uma mãe leoa, se há uma coisa que quer é que eu seja feliz, o medo faz parte, é mãe, e é uma grande mãe".

O único arrependimento

"Fica o arrependimento de não ter mostrado mais a Jéssica das últimas semanas", lamentou a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', segura, contudo, de que o facto de não se ter mostrado tanto quanto desejava em nada esteve relacionado com a paixão que viveu no programa.

"Isso aconteceu porque só nestas últimas semanas passaram a falar mais no meu nome. O Afonso nunca teve nada a ver com isso", disse.

Por fim, Jéssica Vieira fala da sua participação no reality show como "a melhor experiência" da sua vida e mostra-se disposta a aproveitar "tudo o que vier de bom".

"Tenho alguns projetos em mente, que prefiro não revelar já", completou, deixando no ar o mistério quanto ao seu futuro profissional.