Esta terça-feira, dia 7, João Moleira esteve à conversa com Júlia Pinheiro durante o seu programa na SIC. Um dos assuntos abordados foi a ligação que o jornalista tinha com o pai, motivo pelo qual acabou por recordar o dia da morte deste.

"O meu pai esteve o último ano de vida praticamente sempre hospitalizado, acho que veio a casa durante períodos de uma semana", nota, referindo que a sua rotina nessa época apenas se divida entre o trabalho e o hospital.

"Eu saía daqui, ia para o hospital, dava-lhe o almoço e ia para casa buscar a minha mãe, dávamos o jantar e vínhamos para casa", explica.

Entretanto, fala do momento em que tomou conhecimento do seu falecimento. "Soube que o meu pai tinha falecido às 8:45h, estava no ar. Faltava uma hora e quinze para acabar. Recebi uma mensagem da minha irmã a dizer ‘ligaram-me do hospital’ e eu soube logo", relata.

"(Continuei) com um nó na garganta. Depois foi acabar, pegar no carro e ir para casa contar à minha mãe", completa.

Perante este testemunho, Júlia mostrou-se visivelmente emocionada, falando da sua experiência com o falecimento do progenitor. "Fizeste-me chorar porque no dia em que o meu pai morreu eu estava no ar, fazia a tarde no canal da concorrência, no final da emissão o meu marido telefona-me", lembra, sublinhando no entanto que chegou a tempo de se despedir.

Leia Também: Avó de estrela de 'Saturday Night Live' morre vítima da Covid-19