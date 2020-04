"Olá, sou o Michael Che, da TV. Ontem à noite a minha avó morreu do coronavírus", foi desta forma que a estrela do programa 'Saturday Night Live' começou por se dirigir aos fãs, esta segunda-feira, dia 6, na sua página do Instagram.

"Estou bem. Obviamente, estou muito magoado e com raiva por ela ter passado por toda esta dor sozinha. Mas também estou feliz por já não estar a sofrer mais", acrescentou, referindo de seguida que ao mesmo tempo também se sente "culpado por se sentir feliz".

"[...] Eu não sou o único, mas ainda é assustador", continuou, lamentando a perda e refletindo sobre algumas das teorias que têm sido faladas a respeito da Covid-19.

Mas não ficou por aqui e deixou ainda um pedido aos fãs para que tenham uma alimentação saudável.

Veja na íntegra:

