Os concorrentes João Ricardo e Diogo Alexandre tiveram uma discussão acesa na tarde desta terça-feira, dia 5 de novembro, dentro da casa mais vigiada do país.

Tudo começou após uma dinâmica que Renata e Diogo Alexandre tiveram de enfrentar juntos: os dois ‘tinham de viajar' para as Caraíbas. Ao longo da manhã, os dois concorrentes da 'Casa dos Segredos 8' frisaram que ninguém podia tirar os acessórios que tinham vestidos.

No entanto, João Ricardo tirou o chapéu a Diogo Alexandre, que ficou visivelmente incomodado. Ao longo do dia, João Ricardo e Ruben continuaram com as provocações, focando-se principalmente em Diogo.

Mais tarde, Diogo Alexandre dirigiu-se à cozinha e tentou tirar o chapéu, que era seu, das mãos de João Ricardo.

"Fizeste-me uma rasteira! Tudo o que tu fazes eu também sei fazer e se calhar melhor do tu. O que estás a fazer é demasiado. O que fizeste aqui eu sei fazer dez vezes melhor do que tu. Não voltes a fazer esse tipo de rasteiras. Mas estamos a brincar?", respondeu o concorrente furioso.

Veja o vídeo do momento no site da 'Casa dos Segredos 8'.

