Completa-se esta quarta-feira, 11 de novembro, um ano desde que a vida de João Baptista mudou com o nascimento da primeira filha, Maria Clara, e desde então que a sua página de Instagram tem sido palco dos momentos mais amorosos entre ambos.

O ator revelou-se um pai babado e o maior companheiro da bebé, que todos os dias o surpreende com uma nova descoberta, sendo inúmeros os registos fotográficos em que se mostra deliciado.

Maria Clara é fruto do envolvimento com uma amiga de longa data com quem João Batista nunca chegou a namorar. Atualmente, vive uma relação com Mónica Paquette.

Neste dia especial, recorde na galeria os momentos mais amorosos entre pai e filha.

