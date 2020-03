"Hoje é dia Mundial do Teatro, essa arte maior que abraço com a mesma paixão de sempre há alguns anos, mas que sinto que ainda há tanto para aprender", começou por escrever João Baião na legenda de uma imagem publicada na sua página do Instagram.

Uma data que foi assinalada com a peça de teatro que está quase a chegar e que irá percorrer o país depois da pandemia do novo coronavírus chegar ao fim.

"Normalmente coloco sempre uma foto de um projeto teatral do passado, mas hoje ponho o futuro porque é lá que estão os meus olhos e a minha entrega neste projeto 'O Programa da Faustina', uma comédia que juntamente com o Marlo, a Mané a Susana e a B. Produções queremos muito levar pelo país, porque depois da tempestade vamos precisar todos de rir muito", revela, lamentando a fase difícil que temos vindo a atravessar por causa da Covid-19. No entanto, não deixa de partilhar algumas palavras de esperança.

"Vivemos tempos conturbados e difíceis que quase parecem a narrativa de uma qualquer obra teatral. Infelizmente é a realidade. Hoje os teatros estão fechados, o público está em casa, estamos todos em casa, mas com a esperança de que brevemente o pano suba em todos os teatros e possamos todos juntos fazer a festa do Teatro e aplaudir. Aplaudir um País que soube em união viver sem o espectáculo para depois o espetáculo ser ainda maior.Viva o Teatro", rematou.

