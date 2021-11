Completam-se esta terça-feira, 23 de novembro, quatro anos desde que morreu João Ricardo. Emocionado com a data, João Baião recordou com saudade o colega e amigo através das redes sociais.

"Sempre me fez alguma confusão quando leio ou ouço 'celebra-se X anos da partida de Y' nunca celebro a partida de ninguém apenas lamento e fico triste, mas entendo essa forma de 'celebrar' e o sentido da frase mas não deixa de me fazer confusão. Hoje faz mais um ano, são já 4 anos de saudade do nosso João Ricardo. Continuamos a lembrá-lo sempre", escreveu.

Recorde-se que João Ricardo perdeu a vida aos 53 anos, um mês depois de ter sido operado a um tumor cerebral.

