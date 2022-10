Joana Taful foi expulsa do 'Big Brother' na noite de domingo. A empresária regressou a casa e depois de umas curtas horas de sono conversou com os jornalistas sobre o "turbilhão de emoções" que foi a sua participação no reality show.

Entrar no 'Big Brother' era algo idealizado há muito por Joana, tendo sido para si o concretizar de um sonho que termina com "balanço positivo".

O porquê da expulsão?

Quanto aos motivos que podem ter ditado a expulsão, a antiga participante recusou-se a encontrar falhas e atirou: "Sabia perfeitamente que era a minha hora de sair, quando começa a existir muita guerra, muita intriga, muitos berros na casa... Não era para mim".

Joana teve noção de que esteve sempre "no meio" dos conflitos, mas garantiu que isso acontecia apenas porque era considerada mediadora - "a mãe da casa".

"Quando há muita confusão, prefiro sair. [...] e saí na hora que tinha de sair", reforçou.

Arrependimentos? Apenas um

Joana Taful assegurou sair da casa de consciência tranquila, trazendo na memória um único arrependimento: o momento em que se juntou aos colegas para no quarto criticar a postura de Catarina Severiano.

"Errei por não ter dito logo: Catarina, não estejas em cima de mim. Não gostei desse momento, porque senti que a Catarina tinha sido humilhada em praça pública", lembrou, explicando que, no seu caso, referiu apenas que a colega tinha consigo uma postura demasiado próxima fisicamente.

A reação da família

Mãe de quatro filhos, Joana, de 37 anos, deixou fora do 'BB' uma família unida que a esperava de braços abertos e a rebentar de orgulho na noite de domingo.

"O meu marido teve a postura que eu sabia que ele ia ter, ia estar caladinho mas ia estar a ver tudo ao pormenor. Recebeu-me de braços abertos e orgulhoso de mim, isso é o mais importante", destacou ao ser questionada sobre a opinião da família a respeito da sua participação.

Os filhos foram a maior saudade de Joana, ainda que assumindo que ter estado um mês de 'férias' da maternidade tenha servido para recarregar baterias.

A empresária tinha saudades dentro da casa mais vigiada do país e estava longe de ser a única. Os seus quatro meninos estavam desejosos de a ver, tanto que o mais velho até votou para ver a mãe expulsa.

"O meu filho mais velho votou para eu sair", confessou, contado que perguntou ao menino o porquê de ter feito tal coisa e este reagiu: "porque estava cheio de saudades".

"É mesmo verdade. Ele disse-me: 'mãe, ontem gastei dinheiro, eu votei'. Isso é querido, às tantas eles já não queriam que eu estivesse lá dentro, queriam que eu fosse para casa", enalteceu, de sorriso no rosto por estar agora junto dos seus meninos. .

Vamos voltar a ver Joana Taful na televisão? "Adorava"

Joana não teve grande dúvidas ao afirmar que "voltava a participar" nesta que é, para si, "uma experiência única na vida". A empresária espera agora colher os inesperados frutos que esta participação lhe pode trazer, nomeadamente para alavancar a marca de roupa de criança que lançou recentemente: a Maria Bianca.

Quanto ao futuro, a antiga concorrente do 'BB' não escondeu o desejo de trabalhar em televisão. "Adorava trabalhar em televisão", referiu, dizendo ainda estar "aberta a todas as oportunidades".

"Acho que a vida é feita de emoção e nós devemos apanhar o comboio", completou.

