Joana Schreyer está a viver uma semana difícil no 'Big Brother'. Apesar de ser líder, a jovem não consegue lidar bem com as críticas feitas pelas duas novas concorrentes do reality show.

Joana sentiu-se frustrada por ser nomeada uma 'planta', "a concorrente que menos está a fazer no jogo", e ficou lavada em lágrimas.

"Estou irritada com tudo, sinto que neste momento estou a disparar para tudo o que é lado... E posso até perder a razão em muitas coisas, mas estou a sentir-me completamente descontrolada", lamentou a jovem, que de acordo com um vídeo partilhado pela produção do 'Big Brother' pode estar a pensar desistir do formato.

