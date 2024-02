Depois de Dani Alves ter sido condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual, Joana Sanz publicou dois vídeos nas stories da sua página de Instagram.

A modelo lamentou as críticas que tem recebido, incluindo os nomes que lhe têm chamado, como "frívola". Além disso afirmou que a sua vida não é passada apenas nas redes sociais.

"Não vivo a publicar nas redes sociais, não é o meu 24/7. E nem sempre tem que ser como eu me sinto ou me deixo de sentir. Quando me abro e quero expressar os meus sentimentos, eu falo. E quando não, não tem um porquê", destacou.

Veja o vídeo da galeria.