Esta é uma viagem que Joana Marques nunca mais irá esquecer, com certeza. A Joana Marques esteve em Roma, Itália, para participar numa reunião com o Papa Francisco a propósito de um evento no Vaticano que reuniu humoristas de todo o mundo.

Depois do momento, a autora da rubrica 'Extremamente Desagradável', da rádio Renascença, aproveitou para conhecer a cidade.

Aos passeios, feitos na companhia do marido Daniel Leitão, não faltou boa comida.

"48 horas em Roma", escreveu na legenda.

Veja as imagens na galeria.

