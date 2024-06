O dia 14 de junho de 2024 ficará para sempre na memória de Maria Rueff, Ricardo Araújo Pereira e Joana Marques.

Os três humoristas encontraram-se na manhã desta sexta-feira com o Papa Francisco, no âmbito de uma reunião com 105 comediantes de todo o mundo.

Na sua página de Instagram, Rueff destacou o momento através de algumas partilhas.

A primeira mostra o Papa Francisco a conversar com os convidados na reunião:

Depois posa com RAP e Joana num outro registo:

Por último, a atriz cumprimenta o líder da Igreja Católica:

Joana Marques também fez questão de assinalar a viagem nas redes sociais, através da seguinte partilha:

Leia Também: Humoristas portugueses encontram-se com Papa. Rueff levou um presente