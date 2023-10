Joana Marques fez questão de elogiar um feito de Nuno Markl na rádio, mais precisamente na sua rubrica da rádio Comercial: 'O Homem Que Mordeu o Cão'.

"O tipo de congeminação que eu adoro, porque é inútil e engenhosa em doses iguais", notou a comediante e também radialista.

No vídeo, Markl explica o que fez. "No regresso pós-férias d’O Homem Que Mordeu o Cão, a Teresa [namorada] disse-me 'porque não fazes mais um daqueles jogos de palavras escondidas no Cão?'. Ela referia-se a uma experiência que fizemos há uns anos, em que todos os dias ela me dava uma palavra rebuscada e estranha que eu tinha de encaixar da maneira mais natural e discreta possível no texto da rubrica", explica Nuno.

"Desta vez, uma variante: as palavras escondidas tinham de formar algo coerente e conhecido. Ocorreu-me que, em tempo de ódio, mais valia encaixar um dos mais clássicos poemas sobre amor. Então servi Camões aos meus compinchas radiofónicos e aos ouvintes durante 26 edições, sem que ninguém desse por isso. Usei as primeiras palavras de 25 edições e a última palavra da edição de hoje, a 26a. Todas cortadas e coladas, resultam nisto: o Projecto C! Viva o amor, malta", completa.

Veja no vídeo seguinte o resultado final:

Leia Também: Nuno Markl e Cândido Costa em momento hilariante sobre... patos