Cândido Costa é, sem dúvida, uma das grandes estrelas da nova temporada do 'Taskmaster'. No segundo programa, que foi transmitido no passado sábado, os concorrentes foram desafiados a vestirem-se de patos e a levarem um conjunto de patinhos até o lago.

Neste desafio, Cândido quis ensinar a Nuno Markl, árbitro das provas, a pegar num pato.

O momento, conforme poderá ver na publicação de seguida, deu origem a muitas gargalhadas.

Vale notar que do formato, apresentado por Vasco Palmeirim, também fazem parte Gabriela Sobral, Madalena Abecassis e Wandson.

