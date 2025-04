Joana Marques ganhou, uma vez mais, o prémio atribuído pela revista Executiva, das mulheres mais influentes do país. A humorista ficou em 7.º lugar e já reagiu nas redes sociais.

Usando, precisamente, o humor, a radialista partilhou uma imagem do ranking com as posições das outras mulheres, e escreveu:

"Imaginem ser mais 'influente' do que uma pessoa que sabe de medicina molecular. [Referindo-se a Maria Manuel Mota, CEO do Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular, que está na posição abaixo].

Nunca na vida. Mas agradeço à mesma à Executiva, embora 'fortuna 0' [um dos parâmetros analisados] pareça um mau presságio", revelou.



