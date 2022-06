No episódio desta quarta-feira, 8 de junho, Joana Marques falou da detenção do marido de Sónia Jesus, Vítor Soares, e do pai de Edmar, Amílcar Teixeira.

"Big Brother Famosos Traficantes", é o nome do 'Extremamente Desagradável', da Renascença, onde Joana Marques se junta a Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão e comentam as notícias sobre a operação chamada 'Semente em Pó'.

Para ver a emissão, veja a publicação abaixo:

Siga o link

Leia Também: Cláudio Ramos reage a crítica após 'defender' Sónia Jesus e apoiar Quinaz