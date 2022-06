Foi através das stories da sua página de Instagram que Cláudio Ramos fez questão de esclarecer as suas declarações em relação a Gonçalo Quinaz, que ficou em segundo lugar no 'Big Brother - Desafio Final', e Sónia Jesus, cujo marido foi detido por tráfico de droga.

"Porque no programa ['Dois às 10'] disse que o Quinaz foi um bom jogador e, noutro momento, que não devíamos crucificar meditativamente a Sónia pelo que está a acontecer, até porque ela não é acusada de nada… Recebi centenas de comentários e mensagens na tentativa de me ofenderem porque têm uma opinião diferente da minha. Acho ótimo! Ainda bem", começou por dizer.

© Instagram

"Acho, de verdade, que o Gonçalo [Quinaz] é um bom jogador dentro de um registo, não tirando – como foi dito no programa- mérito nenhum à Bruna que provou que é uma miúda com a cabeça no lugar, madura, coerente e a justa vencedora, porque fazer duas edições seguidas de um 'BB', num lugar onde não conhece nada, não é fácil. Isso não impede que se goste de outros jogadores. Neste caso pelo menos 9% gostaram", destacou.

"Acho mesmo que não devemos crucificar a Sónia [Jesus] publicamente numa altura em que o companheiro é o acusado, não ela. Sobre ela não está nenhuma denúncia, queixa ou, que se saiba, investigação. O que disse – e repito – é que não se deve beneficiar por ser a Sónia mas também não é justo que se prejudique por ser quem é. O tempo ajudará a perceber tudo e a meter as coisas no lugar. Por enquanto, o que disse e mantenho é que qualquer pessoa que tenha este tipo de envolvimento com a droga deve ser punida. Seja o Vítor, sejam vocês, seja eu ou sua santidade", esclareceu.

Antes de terminar, escreveu ainda: "E peço desculpa se vos aborrece, mas vou dar sempre a minha opinião. Ser apresentador não me vai castrar nunca o direito a opinar, sempre que o faça com respeito e não prejudique ninguém. Sei que não há muitos assim e que pagam um preço por isso… mas eu nunca quis ser igual a ninguém. Vocês sabem isso! Estamos entendidos, né?", completou.

© Instagram

