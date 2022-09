Depois de ter anunciado que vai começar numa nova aventura agora na rádio, Joana Machado Madeira mostrou aos seguidores o genérico da rubrica 'Sou Perigosa'.

Num vídeo que publicou na sua página de Instagram, Joana Madeira destaca a sua reação ao ouvir pela primeira vez o resultado da música que abre a rubrica na voz de Sérgio Rossi.

"Teve a gentileza de aceitar o meu convite e gravar o genérico da minha rubrica da ON FM que estreia amanhã [27 de setembro]! 'Sou Perigosa', começará todas as manhãs com a Joana é perigosa na voz do mais querido Sérgio Rossi. Obrigada", disse.

