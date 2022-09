Joana Machado Madeira anunciou esta quinta-feira, dia 22 de setembro, que irá integrar a equipa de um programa de rádio matinal.

A repórter vai juntar-se aos animadores do 'Gang da Manhã', da On FM, com um espaço que lhe será dedicado todas as terças-feiras.

"Ela é perigosa e não vai ser fácil de lidar. Todas as terças-feiras na On FM vou dizer tudo, mesmo tudo o que me vier à cabeça. Aguardemos", escreveu Joana na legenda de um vídeo gravado no estúdio.

