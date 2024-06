Joana Diniz e Flávio Miguel subiram ao altar no passado sábado, dia 1 de junho.

Nas suas contas no Instagram, o casal partilhou as primeiras fotografias do enlace, nas quais aparecem muito sorridentes e onde se pode ver o vestido de noiva, com cauda, transparências e penas na parte de cima, e o fato do noivo, que também se casou de branco.

"Marido e mulher", escreveram na legenda das fotos.

De recordar que Joana participou em vários programas da TVI, como 'Secret Story Portugal 4', 'Secret Story: Desafio Final 2', 'Secret Story: Desafio Final 3', e 'Big Brother: Duplo Impacto'.

Joana e Flávio estiveram separados durante algum tempo e o casamento esteve em risco, mas os dois resolveram as divergências e decidiram mesmo dizer o 'sim'.

