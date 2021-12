Na passada semana, Joana Diniz fez as malas e fugiu do inverno europeu rumo a umas férias com muito calor. O destino escolhido foi Tulum, no México, e a ex-'Casa dos Segredos' não podia estar mais encantada.

Pelas redes sociais, multiplicam-se os registos fotográficos das férias, que deixam em destaque a silhueta de sonho de Joana Diniz.

Clique na galeria e veja como têm sido os dias no 'paraíso'.

