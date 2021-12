Joana Diniz viajou esta quinta-feira, dia 9, rumo às suas merecidas férias fora de Portugal.

A antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' já chegou ao destino final e até já começou a partilhar com os seus seguidores do Instagram algumas imagens do local de sonho onde irá passar os próximos dias... porém, resolveu pedir que fossem os seguidores a adivinhar o nome do país onde está.

"Cheguei! Já adivinharam onde estou?", questiona Joana na legenda de um conjunto de imagens onde se mostra numa praia paradisíaca.

