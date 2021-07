Esta quarta-feira, 7 de julho, Bárbara Guimarães receberá no programa 'Júlia' - uma vez que se encontra a substituir a apresentadora - Joana Cruz, locutora da RFM que se encontra a batalhar contra um cancro da mama.

A informação foi dada por Bárbara numa promoção onde esta refere:

"É uma das figuras mais carismáticas da rádio portuguesa e no passado mês de janeiro Joana Cruz descobriu que tinha cancro da mama. Apesar do choque inicial foi com otimismo que enfrentou os vários tratamentos. Esta quarta-feira, pela primeira vez, a locutora fala-nos sobre a luta que tem travado".

