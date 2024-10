A apresentadora foi convidada do podcast 'Tenho Cancro. E Depois?', da Sic Notícias e do Expresso, e, numa conversa sem tabus, revelou algumas das consequências do cancro da mama.

Bárbara Guimarães esteve à conversa com a jornalista Rita Tainha, da SIC, e ao lado do seu médico Emanuel Gouveia, falou sobre algumas preocupações que enfrentou durante o processo de tratamento. Uma das questões que a apresentadora teve que lidar foi a perda da libido, que pensou ter um efeito duradouro. "Há momentos difíceis, mas um de que se fala pouco: a perda da libido. Como mulher pensas que pode não voltar, mas volta. [...] É uma incapacidade que sentes em ti própria." A apresentadora contou ainda que soube do diagnóstico por telefone, quando estava de férias com os filhos e que, pensou o pior. "Não tinha ninguém da família que tivesse tido cancro da mama. Pensei: 'Com cancro morre-se, isto é sério demais'."