James Van Der Beek foi diagnosticado com um cancro colorretal, como o próprio confirmou à People, referindo que tem lidado com a doença de forma "particular" e tomado "medidas para resolvê-la". "Com o apoio da minha incrível família", acrescentou.

O ator, de 47 anos, disse ainda à revista: "Há motivos para manter o otimismo e sinto-me bem".

A People relata que, apesar de ter sido diagnosticado com a doença, James Van Der Beek continua ativamente a trabalhar enquanto faz tratamento.

