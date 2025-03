Ao celebrar 48 anos de vida, comemorados a 8 de março, James Van Der Beek refletiu sobre a sua caminhada após ser diagnosticado com cancro colorretal. "O que o cancro me ensinou."

"Foi o ano mais difícil da minha vida", disse o ator aos seguidores na partilha que fez no Instagram.

"Tive de ficar cara a cara com a morte. E todas aquelas definições com as quais me importava tanto, foram arrancadas de mim", partilhou James Van Der Beek.

Além disso, lamenta, enquanto esteve "ausente para tratamentos", não conseguiu ajudar a família como fazia antes do diagnóstico. "Não podia ser um marido útil para a minha mulher. Não podia ser o pai que pegava nos filhos e ia colocá-los a dormir, que estava lá para eles", desabafou.

E depois de uma caminhada de autodescoberta e meditação, Van Der Beek percebeu: "Sou digno do amor de Deus, simplesmente porque existo. Sou digno do amor de Deus, não devia ser também digno do meu próprio?"

"E o mesmo para ti", disse ainda o ator ao reconhecer as orações e apoio que recebeu desde que revelou o diagnóstico de cancro em novembro do ano passado.

