Joana Barrios esteve hoje, 22 de novembro, no programa 'Dois às 10' para ensinar a sua receita de caril de camarão. Enquanto andava 'à volta dos tachos' a cozinheira e apresentadora do '24 Kitchen' foi surpreendida com uma mensagem que lhe foi deixada pela mãe.

"Olá filha, bom dia! Então? Vais fazer caril de camarão e não me dizes nada? Desconfiaste que se me dissesses eu me faria convidada. Faz lá esse caril de camarão delicioso, diferente dos outros, mas que só as tuas mãos são capazes de fazer e dá a receita como deve ser", disse, em tom de brincadeira.

Agradecendo pela surpresa, Joana respondeu: "Esta boca do 'dá a receita como deve ser', a minha avó queixava-se sempre. Ela via os programas e as receitas depois dizia assim: 'fui tentar fazer e não está bem'".

Veja o momento.

