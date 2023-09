Joana Amaral Dias faz parte do elenco da nova adaptação da peça 'Monólogos da Vagina', que a partir do próximo dia 20 de setembro se estreia no Auditório Tagus Park, em Oeiras.

A psicóloga irá estrear-se no teatro e ao seu lado terá Maria Sampaio e Sofia Baessa. A peça estará em palco de quinta-feira a sábado, às 21h.

O encenador volta a ser Paulo Sousa Costa e a peça, como já é sabido, aborda temas relacionados com a sexualidade.

Pode adquirir os bilhetes aqui.

Leia Também: Mafalda Rodiles para Gustavo Santos: "É o homem da minha vida"