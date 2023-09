Mafalda Rodiles recorreu à sua página de Instagram para fazer uma declaração ao companheiro, Gustavo Santos. Partilhando um romântico retrato a dois, a atriz fez a seguinte declaração:

"Tenho um orgulho desmedido por este homem. Tenho uma admiração que cresce a cada dia. E um amor que nunca senti igual.

Não tenho dúvidas que é o homem da minha vida e que nos cruzámos no dia e na hora certa porque, se pudesse, não mudava uma vírgula no que temos vivido e construído.

Virámos um casal, uma equipa, uma grande família de 7 que me faz muito, mas mesmo muito feliz!".

Recorde-se que em comum o casal tem um filho bebé, o pequeno António.

Mafalda, de 39 anos, é ainda mãe de Mel, de oito anos, e Martim, de cinco, frutos da relação com o realizador brasileiro Edgar Miranda. Por seu turno, o escritor, de 45 anos, é pai de Salvador, de seis, e Xavier, de dois, que nasceram do anterior casamento com Sofia Lima.