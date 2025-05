Jessica Athayde vai estrear-se com um monólogo no Teatro Villaret, em Lisboa. As primeiras datas anunciadas foram os dias 8, 9 e 10 de outubro, mas já se encontram esgotados.

Este é um monólogo, diz o comunicado enviado às redações, "inesperado, divertido e totalmente inspirado no processo de preparação do seu casamento".

'Bridezilla', adiantam na mesma nota, "revela uma nova faceta enquanto atriz e autora, mais pessoal e com muito humor à mistura".

­Através da sua página de Instagram, a atriz reagiu ao facto de ter casa cheia na estreia e anunciou duas novas datas.

"Três datas esgotadas!!! Vocês pediram mais, e eu obedeci (com um bocadinho de pânico e muito amor). Duas novas datas acabadas de sair do forno. Obrigada", escreveu ao revelar que vai apresentar-se com 'Bridezilla' também nos dias 11 e 12 de outubro.

"'Bridezilla' é espetáculo de 'storytelling', onde os convidados são levados a testemunhar os bastidores caóticos das preparações do seu casamento. Entre provas que falham, planos que desmoronam e imprevistos a cada passo, tudo o que pode correr bem… corre terrivelmente mal! Mas é nesta desordem que surgem os momentos mais engraçados e humanos — porque afinal, no meio das lágrimas, dos gritos e das correrias, há sempre espaço para rir, partilhar e perceber que talvez o amor sobreviva… mesmo a uma Bridezilla em plena crise pré-nupcial", pode ainda ler-se no comunicado.

