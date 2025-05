Jessica Athayde tem um novo desafio profissional. A atriz vai estrear-se a solo numa peça de teatro chamada 'Bridezilla' [um trocadilho com a palavra 'bride' (noiva) e a personagem de terror 'Godzilla'].

O anúncio foi feito nas redes sociais da atriz com a imagem do cartaz onde se pode ver as datas e o local do mesmo: 8,9 e 10 de outubro no Teatro Villaret, em Lisboa.

"Está a tornar-se real. Baseado em medos reais, más e boas decisões!! Aqui vou eu com tudo", escreveu Jessica na legenda da partilha. Diogo Amaral é um marido orgulhoso: "Dá-lhe Célia. A rebentar de orgulho", escreveu nos comentários da publicação.

Segundo o site dos bilhetes do espetáculo, está peça é um "storytelling, onde os convidados são levados a testemunhar os bastidores caóticos das preparações do seu casamento".

