Jetsun Pema, a rainha do Butão, celebrou na passada sexta-feira, 3 de junho, o 31.º aniversário. Casada com o rei Jigme Khesar, de 41, Jetsun é a mais jovem rainha do mundo.

Através da sua página oficial de Instagram, a casa real assinalou a data especial com a divulgação de um novo retrato. "Este ano, mais do que nunca, somos gratos por ter Sua Majestade como a nossa mais graciosa e benevolente rainha. Sua Majestade é a nossa inspiração no serviço à nação", lê-se na legenda da imagem.

Vale referir que Jetsun Pema e Jigme Khesar casaram-se há dez anos e têm dois filhos, de cinco e um ano.

