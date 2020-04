Jesús Mosquera é um dos homens do momento mas está atualmente longe de viver o seu melhor momento. O ator espanhol de 27 anos, que brilha na série da Netflix "Toy boy", uma das mais vistas em Portugal durante o mês de março, está fechado em casa por causa da pandemia de COVID-19 que assola o mundo há mais de três meses, impedido de cortar o cabelo. "Terceira semana de confinamento e o brócolo continua a crescer", brinca o artista nas redes sociais.

Nascido em Málaga, em Espanha, a 23 de fevereiro de 1993, Jesús Mosqueira foi descoberto enquanto treinava num ginásio no sul do país. Desafiado a fazer um casting para uma das personagens de "Toy boy", uma série de televisão inicialmente exibida pela Antena 3, o agora ator surpreendeu os produtores, que decidiram atribuir-lhe o papel principal da produção. Na pele do stripper Hugo Beltrán, preso por um crime que não cometeu, tem feito (muito) furor.