Jéssica Nogueira, uma das novas concorrentes de "Big Brother - Duplo Impacto", exibido pela TVI, viveu momentos difíceis após a saída de "Big Brother 2020", o primeiro reality show em que participou em Portugal. Em conversa com Bruno Savate, Noélia Pereira, Joana Albuquerque, Jéssica Fernandes, Sandrina Pratas e Sónia Jesus, a empresária e agente de seguros, que trocou a Suíça por Portugal para participar no programa que Cláudio Ramos apresentou, partilhou com os colegas o que viveu no regresso à realidade.

"Aconteceram muitas coisas. Estive muito mal. Fui seguida por uma psicóloga. Ia lá duas vezes por semana. Estava completamente de rastos", admitiu. Durante a participação no programa, Jéssica Nogueira revelou aos portugueses o passado de toxicodependência da mãe, Susana Abreu. A progenitora, que lhe teria pedido para não o fazer, revoltou-se e deu várias entrevistas a criticá-la. "Não faz mais parte da minha vida. A partir deste momento, só tenho um filho, que se chama Samuel", chegou a dizer à revista TV 7 Dias.

"Eu, quando cheguei lá fora, levei com tanta coisa que, depois, não conseguia ignorar. Fiquei muito mal. Eu não me arranjava. Deixei de me maquilhar. Estava sempre a aparecer e desaparecer das redes sociais. Fiquei muito desleixada. Fui-me muito abaixo. E ainda estou a ser seguida por uma psicóloga", confidenciou. Os colegas de programa quiseram aprofundar as razões que a levaram a um estado depressivo mas Jéssica Nogueira não abriu o jogo. "Não posso falar do que se passou", limitou-se a dizer. "Mas levei com muita coisa. Estive muito mal. Não dormia. Durante duas semanas, eu só chorava. Nas redes sociais, chamavam-me de tudo", recordou a nova concorrente de "Big Brother - Duplo Impacto".

"Não conseguia comer. Perdi os quilos que engordei no programa em duas semanas", confidencia. "Eu sou muito segura de mim mas foram muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. No início, quando saí, levava a peito todos os comentários [que lia online]. Odiava toda a gente. Só depois é que deixei de ligar", revelou Jéssica Nogueira. Logo no início do programa, apaixonou-se por Pedro Alves, outro dos concorrentes de "Big Brother 2020". O namoro terminaria, a mal, pouco depois do fim do reality show.