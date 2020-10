Jéssica Nogueira, ex-concorrente do reality show "Big Brother 2020", está indignada com ex-namorado, Pedro Alves, que conheceu durante o programa da TVI que Cláudio Ramos apresentou. "O que vivemos foi verdadeiro e profundo mas, por vezes, as relações não correm como estamos à espera. Culpados? Não existem! Não posso adiantar muito mais porque há coisas que são só nossas. Só a nós nos dizem respeito e acho que entendem isso", desabafou o modelo na publicação em que assumiu a separação.

"Sei que entenderão que este momento é muito difícil para os dois. Estamos realmente a sofrer", garantiu Pedro Alves, num comunicado entretanto apagado, dando a entender que, apesar da separação, o casal continuava a manter boas relações. Uma informação que a empresária, que trocou a Suíça por Portugal para participar no reality show, desmentiu categoricamente numa história de Instsagram, pouco depois. "O que o Pedro declarou não é verdade. Eu, pelo menos, não conto mentiras só para parecer melhor a quem nos apoiou. Eu e ele não somos amigos. Ele diz que está a sofrer mas não é verdade. Tem andado muito ocupado e alegremente em boa companhia", acusa Jéssica Nogueira.

"Não criei nenhuma publicação para não deixar as pessoas atacarem-nos ou comentarem a nossa relação. Não preciso de interações no perfil e muito menos das opiniões de todos vocês neste momento difícil", assume a ex-concorrente do reality show da TVI. A empresária apagou, entretanto, as fotografias que tinha com o ex-namorado das redes sociais e embarcou, na passada segunda-feira, para a Suíça. "A relação estava a passar por um mau bocado", confirmou uma familiar em declarações à revista TV Guia.