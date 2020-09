Jéssica Antunes, concorrente de "Big Brother - A Revolução", residente em São João das Lampas, no concelho de Sintra, foi namorada de Sérgio Rossi. Terá, aliás, sido com o cantor que a bailarina de 26 anos traiu o namorado, o treinador pessoal Nuno de Souza. "Eles tiveram um relacionamento longo mas discutiam muito. Tanto a Jéssica como o Nuno portaram-se mal durante a relação e, inclusive, uma das traições foi bastante polémica porque envolvia o Sérgio Rossi", garante uma fonte próxima do ex-casal.

"No meio [artístico], toda a gente sabe. Ela era bailarina dele e, curiosamente, nessa altura, o Rossi acabou o namoro de vários anos", confidenciou a mesma fonte em declarações à revista TV 7 Dias. "A Jéssica ainda trabalhou com o Sérgio durante algum tempo. Foi, aliás, esse um dos motivos que levaram ao fim da relação dele com a namorada de vários anos", afirmou outra pessoa conhecida da dançarina à revista TvMais. O irmão de Romana e sobrinho de Ágata não assume, todavia, a relação.

"Não confirmo nem desminto", disse ao artista à revista TV 7 Dias. "A Jéssica já trabalhou comigo e continua a ser uma grande amiga. Nós trocamos mensagens frequentemente e ela tinha-me dito que ia entrar [no programa]. Não vou falar mais na nossa relação sem ela. Não tenho esse direito", afirma o cantor. "Se a Jéssica quiser falar, eu falo. Se ela quiser expor algo publicamente, falamos juntos. Se não, vou manter a minha postura. Ela está dentro do programa e eu sou um cavalheiro", desabafa.