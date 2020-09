Terminadas as gravações da telenovela "Quer o destino", em exibição na TVI, Sara Barradas respira, finalmente, de alívio. Interpretar a personagem de Vitória Santareno, uma mulher que foi violada na fase final da adolescência e que regressa anos depois para se vingar, foi um desafio ganho pela atriz, mas saiu-lhe do pelo. "Cheguei, muitas vezes, a casa com os joelhos totalmente esfolados, [com] cortes, nódoas negras e unhas partidas. Até rebentei o lábio! Não era só maquilhagem", garante a artista de 29 anos.

"Adoro fazer as coisas com verdade", justifica a companheira do ator José Raposo. O ritmo intenso das gravações obrigou-a a fazer mudanças drásticas na alimentação. "Uma delas foi voltar a comer carne. Mas um dia posso voltar a ser vegetariana", admite Sara Barradas, que a seguir vai gravar uma série para outro canal. "Embora seja uma coisa bem mais leve do que uma novela, vou fazer um projeto para a RTP", revelou à imprensa a artista, que tem aproveitado as férias para mimar a filha, Lua, de 17 meses.