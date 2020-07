Mãe de Jéssica Nogueira, ex-concorrente do "Big Brother 2020", cortou relações com a filha. Susana Abreu não gostou de ver a empresária, que vive na Suíça, a revelar publicamente o passado de toxicodependência que alegadamente a autodestruiu. "Não faz mais parte da minha vida", confessou, em meados de junho, a progenitora da participante, que na altura ainda estava em jogo, em declarações exclusivas à revista TV 7 Dias. "Ela foi muito egoísta", criticou Susana Abreu.

Expulsa do programa no passado domingo, só esta semana é que Jéssica Nogueira teve oportunidade de ler as afirmações da mãe, que acusa de estar a mentir. "Ela deu umas entrevistas que não são verdade", garante a ex-concorrente. "O que eu disse foi o que mais ou menos aconteceu. Podia ter dito coisas piores, mas não disse", assegura a empresária, que teve três ataques de pânico nas primeiras horas fora da mansão da Ericeira onde é gravado o popula reality show da TVI.

"Nunca tinha tido um ataque de pânico na minha vida", desabafa. Susana Abreu, que até quarta-feira ainda não tinha sido contactada pela filha, continua de costas voltadas com a ex-concorrente. "Eu sei que é minha filha e que, mais dia menos dia, a perdoarei, porque mãe é mãe. Mas, neste momento, não me sinto preparada para falar com ela. Vai ter de respeitar o meu tempo, como eu respeito o dela. Neste momento, a minha filha faz-me mal", admitiu em novas declarações à TV 7 Dias.