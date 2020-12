Depois de ter dito no passado mês de outubro que "a família este ano decidiu não se juntar toda no Natal devido à Covid", Jessica Athayde voltou a falar sobre a época festiva.

"Já Sabem como vai ser o vosso Natal? Ontem ficou decidido aqui em casa que não passaríamos com a minha mãe... É triste, claro, mas, sinceramente, preferimos não correr riscos e continuar com a bifa por cá muito mais anos do que levarmos o bicho sem sabermos para ao pé dela", começou por destacar na sua página de Instagram, esta terça-feira, dia 15 de dezembro.

"Será um natal FaceTime ou zoom... Os vossos planos?", perguntou ainda aos fãs. Veja as reações na publicação abaixo:

