Jessica Athayde foi uma das convidadas da mais recente emissão do programa '5 Para a Meia-Noite', da RTP, e também participou na rubrica 'Pressão no Ar'.

Entre as questões de Filomena Cautela e Inês Gonçalves, as apresentadoras recordaram o facto de a atriz ter consumido a placenta depois do nascimento do filho, Oliver, de um ano.

"A que é que sabe a placenta?", perguntou Cautela. "A nada. Misturado com framboesa e morangos... [não sabe a nada]", começou por dizer Athayde. "Não comi, não fiz um bitoque. Não pus numa panela e não cortei para comer", acrescentou de seguida.

"Meti um bocadinho no batido e também fizeram cápsulas. Desidratam a placenta e experimentei. Depois também parei", continuou, deixando outro dos convidados, Nelson Évora, enjoado.

"A placenta é espetacular", frisou a atriz. Para ver este momento, clique aqui.

