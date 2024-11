Jessica Athayde lembrou junto dos seguidores da sua página de Instagram três fotografias únicas que captou quando o filho nasceu, a 8 de junho.

A atriz publicou três fotografias captadas depois do nascimento do pequeno Oliver e em que aparece deitada na cama do hospital com o filho nos braços, isto enquanto come uma travessa de arroz doce.

"A minha verdadeira fotografia da maternidade. Dia 8 de junho nasceu o amor da minha vida e também foi o dia que comi uma travessa inteira de arroz doce", disse na legenda das imagens.

