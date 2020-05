Jessica Athayde usou as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores um dos miminhos que chegou a sua casa esta terça-feira. Uma garrafa de vinho com o seu nome: Athayde.

Sem que nada o fizesse esperar, a publicação gerou um comentário negativo por parte de uma seguidora. Mensagem ofensiva à qual a atriz respondeu à letra.

"Que fina! Um vinho com o próprio nome. E essa rolha mete-se onde? No cu", escreveu a Internauta, que mereceu uma resposta pronta, rápida e que deixou os seguidores a chorar a rir.

"Ficava bem no seu cu", escreveu Athayde, provocando gargalhadas aos fãs.

Eis a publicação que deu origem à polémica:

